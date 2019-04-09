雪莉過去常曬激凸照。（圖／翻攝自jelly_jilli IG）

25歲韓國女星雪莉4年前退出f(x)後就相當做自己，今(9日)凌晨她和友人在餐廳玩直播，被網友問：「總是光明正大不穿內衣的理由是什麼？」雪莉便開始變臉，朋友緩頰說：「這裡的人都是no bra」，接著一位男性友人對雪莉說：「（網友）這樣是在擔心妳」，雪莉反嗆自己根本沒差，「我更討厭那些視線強姦的人」。

雪莉過去常上傳自己沒穿內衣激凸，或和友人聚會開趴的影音，今凌晨她和一群朋友在燒烤店喝酒聊天，興致一來就開了直播和網友互動，看似喝醉素顏的她，原本心情不錯，但看到有人問為何總是不穿內衣？雪莉就皺起眉頭，並嗆網友不必多事，「不擔心我也行，我沒關係」。

雪莉說，比起過多的關心，更討厭視姦的人，期間更索性站起來跳性感舞蹈，最後有網友留言說：「閃左邊去」，雪莉反批：「那是無禮的，那樣說很沒禮貌」，在尷尬的氣氛中結束直播。消息一出其他網友回應：「no bra怎麼了？？她喜歡這樣的生活讓她自己過不就好了嗎」、「我覺得有傷風化啊不可以嗎」、「之前覺得她勇於追求自我，我還挺讚歎佩服的，現在快把好感敗光了」。

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(中時電子報)