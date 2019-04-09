美國波音公司生產的737 Max系列客機半年內連摔2架，讓各國紛紛宣布禁飛，即使波音出來道歉也止不了血，而且隨著旅遊旺季到來、伴隨龐大需求，因為機隊中有波音737 Max的航空公司，將極力尋覓替代機種，推升租賃費率，連帶使機票價格上漲，最後苦了乘客。

根據公開資訊顯示，在波音737 Max陸續被各國禁飛時，所有亞洲航空公司當中，該型號占機隊組成比例大約10%，甚至印度香料航空、印尼獅子航空、新加坡勝安航空和斐濟航空影響更深。

全球信評機構惠譽評級，由於2019年第一季屬於淡季的關係，季節需求性低波音737 Max停飛在大部份的市場中，對於航空公司的營運和票價影響有限，但是隨著夏季旅遊旺季的到來，伴隨龐大需求所影響，情況可能會在2019年第二季惡化，尤其印度航空市場，在過去幾個月已經因為航班調度供應緊張，機票價格狂漲上升，受到禁飛的衝擊更為嚴重。

(中時電子報)