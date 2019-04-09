2019.04.08夜問打權完整版(下) 美國大打「挾台制陸」牌？利益當前 台灣成棄子很正常？

高雄市長韓國瑜挾驚人民意，國民黨內卻至今喬不定。外界將矛頭指向前立法院長王金平，認為韓的身不由己，恐就卡在王三山造勢的「人情債」。媒體人董智森火大爆料，當年自己多次勸王「下去選給大家看」，以杜絕他人奚落，但王始終不敢下去選。

董智森等人上節目《夜問打權》，討論藍營當前面對的「太陽與后羿爭輝」窘境，尤其當來賓論及王金平的堅定參選，各個激動難平。董說到激動處直接開嗆：「我不相信高雄的人，挺王金平會比挺韓國瑜還多！我不相信啦！」

董智森火冒三丈更加碼爆料：「如果王金平有這麼厲害的話，過去我就勸他好幾次！我說你要當立法院長我很清楚，你就不要當不分區，你就下去選給大家看！對不對！因為旁邊的人都在奚落你，你就是靠國民黨分給你不分區！不分區當4次！我一直勸他說你要選你就下去選，我不相信你故鄉(高雄)的人不會挺你！他終究沒有……不敢下去選！」

此外，董智森語重心長道：「這樣的話你就是被人家看衰，你就是靠國民黨嘛！那既然國民黨對你這麼好，你也自認對國民黨這麼忠心，那這個時候順勢嘛！就像你挺韓國瑜選高雄市長那樣，挺他選總統！」

(中時電子報)