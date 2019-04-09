韓國第14屆國際美容藝術大賽，明新科大化妝品學程鄭皖云(左一)、邱宸妤(左二)、黃新倫(右二)，勇奪三冠王各獲得三面金牌，梁嘉芳(右一)也獲得一金一銀。（校方提供）

韓國第14屆國際美容藝術大賽，世界高中時尚造型科同學陳偉茹(左二)獲得一金一銀，洪莉文(右二)獲得一金。（校方提供）

世界高中時尚造型科同學陳偉茹(左)與洪莉文，在韓國第14屆國際美容藝術大賽中展現才華與專業技術，獲得金牌。（校方提供）

新竹明新科技大學化妝品應用學程與世界高中時尚造型科師生，6日於第14屆韓國國際美容藝術大賽一舉抱回12面金牌及2面銀牌，其中還有3位「三冠王」，各拿下3面金獎，為台灣在國際上嶄露頭角。

明新科大化妝品學程主任夏一民表示，韓國IBEAC國際美容藝術大賽，為韓國IFBC國際美容家聯合會主辦的國際性賽事，有來自韓國、日本、美國、加拿大等選手同場競技，分為美髮類、半永久化妝類、彩妝類、睫毛類等項目，是亞洲最高規格的專業國際美容賽事。

參與學程的學生鄭皖云、邱宸妤、黃新倫、梁嘉芳，賽前在老師彭茗榆全力培訓下，去年鄭皖云與邱宸妤參加該賽事的靜態作品賽就獲得金牌，今年報名挑戰動態整體造型的賽，3位學生發揮熟稔技術、在舞台妝、新娘妝與夢幻妝3項中都獲得金牌，成為「三冠王」。

世界高中與產業及科大鏈結，時尚造型科，與知名美髮集團合作，在這次比賽中展現成果，高二學生洪莉文在業師協同教學的課程中，精進冷燙技術，順利奪下金牌。陳偉茹則在學期間便成立美睫社，報名創意美睫與手工紋繡2個項目，獲2面金牌與1面銀牌。

明新科大校長林啟瑞指出，明新的妝品學程參加國際大賽屢獲大獎，年初也和東泰高中合聘韓籍專業教師強化師資，也選送學生赴韓國實習或研習，提供學生與世界接軌的學習資源。

(中時 )