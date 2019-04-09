為培養市民規律運動的習慣，新竹市衛生局將於4月至6月辦理6場「揪你健走GO健康」系列活動，預計募集健走步數300萬步。（陳育賢攝）

為培養市民規律運動的習慣，新竹市衛生局將於4月至6月辦理6場「揪你健走GO健康」系列活動，預計募集健走步數300萬步。（陳育賢攝）

為提倡動態生活，培養市民規律運動的習慣，新竹市衛生局將於4月至6月辦理6場「揪你健走GO健康」系列活動，邀集市民共同踏上萬步之旅，走遍十八尖山等竹市知名步道，享受自然好景同時養成運動好習慣，預計募集健走步數300萬步。

為鼓勵民眾持續健走，衛生局此次特別規畫6條健走路線，包括十八尖山、高峰植物園、景觀大道步道、竹香北路步道、南寮貝殼公園、康榔健走步道等，條條都是景觀優美、令人心曠神怡的路線。

此活動還加碼推出集點送好禮及抽獎，民眾只要每參加1場健走即可集1點，集滿2點約已步行萬步以上，即可兌換精美禮品及抽獎券1張，統一於7月抽出千元禮券。

健走GO健康首場將於13日上午在十八尖山登場，沿途除可欣賞盛開杜鵑花、茶梅、南美朱槿等不同花卉盛開的美景外，還可達到每日運動量，歡迎市民相揪親朋好友一起來健走集點拿好康。

市長林智堅表示，為了提供市民舒適與健身的公共空間，市府持續推動步行城市，除了衛生局規畫6條路線，市區內還有許多適合散步運動的綠廊，如4公里新竹之森，護城河連接至北大公園、文化公園、東大飛行公園、新竹綠園道等。

所有路線沿途包含公園、綠地及水圳藍綠帶，提供更多民眾透過步行來達到運動效果，並且更能深入認識這座城市，鼓勵市民善用在地現有環境，把走路融入日常生活，養成動態健康生活。

衛生局長吳昭軍指出，「健走」是被世界衛生組織稱之為最完美的運動，不但沒有年齡限制，還能隨時隨地進行，如能持之以恆，讓身心舒展對身體健康有莫大的幫助。

依據國民健康署資料，新竹市2018年18歲以上成人運動盛行率達73.7％，高於全國的70.6％，為提升竹市運動盛行率，市府持續辦理健走系列活動，希望鼓勵市民能維持規律運動的好習慣，共同營造健康生活環境。

(中時 )