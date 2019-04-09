海巡署澎湖查緝隊查獲澎湖籍遊艇「吉貝春號」走私洋菸135箱，市值約300多萬元。（澎湖查緝隊提供照片）

澎湖籍遊艇「吉貝春號」白天載送遊客、晚上走私洋菸，海巡署澎湖查緝隊9日凌晨在白沙海域查獲吉貝春號涉嫌走私洋菸135箱，市值約300多萬元，赫然驚見短短半年內已兩度犯案。

澎湖查緝隊日前接獲情資指出，有不肖走私集團趁著澎湖觀光旺季空檔，企圖利用遊艇接駁走私洋菸闖關入境澎湖，轉運台灣本島販售牟取暴利。

緊急動員邀集第八海巡隊、第七岸巡隊、澎湖縣警察局刑警大隊及白沙警分局偵查隊等共組專案小組，監聽埋伏擴大偵辦。

果然於9日凌晨2時許，在白沙鄉海域發現一快艇行跡可疑，隨即在鄰近永安橋下查獲該艘快艇與停靠岸際的貨車正準備進行接駁載運私菸，警方趨前攔查，詎料快艇加速倉皇逃逸，專案小組立刻通知海巡隊巡防艇趕往追緝，旋即於中屯風車公園外海順利登檢，查獲「TROKADERO」品牌未稅菸品135箱。

澎湖查緝隊當場逮捕胡姓船長、船員及接駁貨車搬運工等6人，調查發現涉嫌走私的吉貝春號遊艇於去年年底也曾經在澎湖海域走私洋菸，當時為了規避查緝一路沿海丟包洋菸企圖逃逸，最終仍被逮，這次是第2度再犯走私案。

警方偵訊後，全案後續依違反菸酒管理法函送澎湖縣政府財政局裁處，經查獲走私洋菸全數掩埋銷毀。

(中時 )