總統蔡英文9日主持記者會，首度對外說明她對民進黨總統初選的看法，蔡英文表示：「我現在就是總統，帶領國家，尋求連任是我的責任，作為現任總統，必須爭取連任，而且一定要連任，這是做總統最重要的責任。」

民進黨總統初選進入倒數計時，蔡英文8日與前行政院長賴清德、初選協調小組會面。蔡英文表示，她是現任總統，民進黨是執政黨，總統提名過程和結果，都會影響國政，必須嚴肅處理公務部門的軍心。

蔡英文向協調小組表示：「這一局要問一下自己，要誰退？還是要合作？如果合作是選項，應該全黨傾全力去合作，合作是最大可能。」

她強調，自己可以跟任何人合作，過去與行政院長蘇貞昌競爭，現在蔡英文是總統，蘇貞昌是院長，合作很好，更上軌道。賴清德也做院長，也是蔡英文任內最久的一位行政院長，合作才是大局，才是責任。

蔡英文認為，民進黨必須要對過去3年執政有信心，如何處理這一局，攸關民進黨如何定義過去3年執政。

外傳蔡賴會中，蔡英文提出「現任優先」等要求，蔡英文澄清表示，會議中沒有提到這些技術問題，她向協調小組強調，執政黨這一局牽動國家未來。

媒體問到，未來是否有可能蔡賴配？蔡英文表示：「團結勝選是目標，我現在就是總統，帶領國家，尋求連任是我的責任，作為現任總統，爭取連任，而且一定要連任，是做總統最重要的責任。」

(工商 )