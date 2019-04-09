大甲媽祖遶境隊伍9日凌晨行經彰化市民生地下道再度上演「全武行」，包括《中天》電視台陳姓記者與多名維安警察遭圍毆受傷，警方迅速傳喚30多名黑衣男清查出4人涉案明確，彰化地檢署檢察官9日訊後依《傷害》罪嫌諭知其中4人分別以5000元至1萬元不等交保。

大甲媽祖每年遶境經過彰化市民生地下道幾乎都會發生信徒搶轎衝突事件，彰化縣警局為防範今年情況再發生特別布下達300名的警力重兵，卻沒料到推擠衝突的場面還是一樣在上演。

警方調查，9日0時6分大甲媽祖鑾轎在經過彰化市三民與長興街口處，接轎陣頭民眾發生推擠衝突場面紊亂，但就在警方介入排除時有3名酒醉民眾突然朝手持攝影機在拍攝的電視台記者揮拳，場面頓時失控，除了陳姓記者，更有維安的彰化分局偵查隊長鐘振邦等人也遭攻擊或被辣椒水噴濺到。

針對這起暴力衝突，彰化縣警局不敢大意，立即指派刑警大隊支援彰化警分局展開偵辦，並且火速在凌晨比對出涉嫌推打攻擊員警與記者的30多名男子進一步釐清，檢方訊後認為其中汪姓、胡姓、吳姓與羅姓男子4人涉案明確，各諭知交保5000至1萬元不等。

(中時 )