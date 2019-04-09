美國聯邦司法部12日起訴50名大學教練及有錢家長，指控這些教練接受來自包括知名美劇《慾望師奶》演員費莉希蒂霍夫曼（Felicity Huffman）、蘿瑞羅夫林（Lori Loughlin）在內的家長賄賂，讓其子女能以「體育生」資格進入耶魯、史丹福、喬治城等菁英大學，是聯邦法庭史上規模最大的入學行賄案件。其中包括影后費莉希蒂霍夫曼（Felicity Huffman）（Felicity Huffman）在內的13名涉案名人家長已同意認罪。

13人上月被起訴。以助子女入名校，涉賄款共2500萬美元（約8億台幣）。56歲金球獎影后費莉希蒂霍夫曼為大女兒捐了1.5萬美元的「慈善捐款」，得以參加高考作弊計劃，也就是會有人來幫助學生考試或改變學生SAT考試的答案，被控重罪串謀郵件欺詐和不誠實欺詐。

聯邦當局周一表示，費莉希蒂霍夫曼將承認串謀郵件欺詐，換取輕判。此罪最高可判監20年，但若她認罪，將被判囚4至10個月。為表悔意，她亦在《波士頓環球報》發表聲明認錯，她說：「我完全接受所有對我的指控，並且對於我所做的事情深感後悔與羞恥，我會為這些行為負起全部的責任。」又說：「我想對那些每天努力想考進大學的學生們，以及犧牲許多事情並支持孩子的家長們道歉，我的女兒對於我所做的行為一無所知，我用了極其錯誤的領導方式，我背叛了她。」。

(中時電子報)