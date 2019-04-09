宮廷劇中不少宮內權力鬥爭情節，除皇上與妃子間的勾心鬥角，太監們也是用盡心機在算計，既殘忍又狠毒，讓觀眾們恨得牙癢癢！其實太監這個職位在古代是「超搶手職缺」，他們可比「健全」男性們有權有勢。

網路溫度計詳盡報導Youtuber「教授鼠鼠」的分析。教授鼠鼠表示，根據史料記載，明清時期太監職缺根本「搶破頭」，平民更視太監一職為「貧窮剋星」，比報科舉還有經濟效益！別人要寒窗苦讀10年，太監只要挨1刀便可享盡榮華富貴，如此「划算」的買賣，讓全民趨之若鶩，民間更引發「自宮潮」。然而，由於競爭相當激烈，太監的錄取率大約只有3％而已，比現代的公職考試競爭還激烈啊！

不過，教授鼠鼠說，淨身前會簽生死狀，死亡一概不負責！術前會先喝碗用大麻熬製的「大麻湯」，藉以減緩疼痛；也因為宮中的權力鬥爭暗潮洶湧，外加有些皇帝、老太監們會姦淫小太監，導致不少太監們的思維與價值觀都非常扭曲。

(中時電子報)