中天新聞團隊：特派主播周玉琴、郭安妮，攝影記者吳奎炎、李英瑋。（圖／中天提供）

中天新聞團隊：華府特派記者臧國華、紐約特派記者龔邦華、攝影記者葉韋麟。（圖／中天提供）

2020總統大選將於明年1月登場，高雄市長韓國瑜動向備受關注，中天新聞持續為觀眾報導最新選舉動態，剖析各政黨選戰布局，此次韓國瑜美國行，中天新聞派出黃金陣容，由資深主播周玉琴領軍領新聞團隊貼身直擊，為了當地氣溫，周玉琴做足準備，帶足保暖衣服和暖暖包，更帶上韓國人蔘、B群補充體力

周玉琴這回率領主播郭安妮、記者王書泓、邵鈺敏、攝影記者吳奎炎、李英瑋、林正彥、陳建安、葉韋麟，及華府特派記者臧國華、紐約特派記者龔邦華，四座城市貼身直擊，為觀眾帶來第一手報導。

周玉琴表示，這次採訪橫跨美國東、西岸，包括聖荷西、舊金山、洛杉磯及波士頓四座城市，團隊為讓報導更豐富精彩，8日提前抵達美國波士頓採訪，再飛東岸直擊韓國瑜哈佛大學演講，行程相當緊湊。與溫暖的台灣不同，波士頓低溫4度，高溫僅11度，早晚溫差大，東岸氣溫也偏低，為此她做足準備，除了B群和人蔘及胃藥、頭痛藥、感冒常備藥，以備不時之需。而周玉琴先前受腰痛之苦，沒辦法久站、久坐，也帶了痠痛貼布緩解腰痛問題。

周玉琴擁有紐約大學新聞所碩士學歷，畢業後留在美國，任職傳訊電視（中天電視前身）紐約新聞中心編譯暨記者，採訪經歷豐富。周玉琴說，每次出差都是和時間賽跑，她曾赴倫敦採訪英國皇室威廉王子和凱特王妃的婚禮，原訂的採訪路線突然封住，還有大批警力鎮守，須繞一大圈趕赴現場，一度趕不上新聞連線，差點努力的成果就要全部「歸零」，所幸後來趕在最後一刻抵達，連線時威廉王子和凱特正在揮手，順利完成任務。

此外，她透露有次赴陸採訪，居然一整天都未進食，只吃到一根冰棒，也就是那天唯一一餐，因為工作行程緊湊，更只睡了3小時，一回台灣不久就感冒，對於這次赴美之行，她格外小心翼翼，希望保持最佳狀態，避免受寒生病。

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(中時電子報)