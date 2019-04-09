民進黨初選陷入英德之爭，兩人對立氛圍日益嚴重。不過，國民黨台南市議員謝龍介卻表示，民進黨初選已定局，問前總統陳水扁就知道了，一開始本來支持前行政院長賴清德，結果現在卻改變態度，總統蔡英文果然有一套。

民進黨2020到底誰會出線？謝龍介在主持人劉寶傑的節目上表示，站在台南市民的角度，他應該要支持賴清德出來挑戰蔡英文，但沒想到賴清德這麼不耐戰，揭竿起義，旁邊竟無人挺賴，大家都跑光光了，沒人敢跟蔡英文對嗆！

謝龍介更表示，民進黨總統初選已經定局了！這個問阿扁就知道了，還記得12天前，對於蔡賴配議題，阿扁說什麼？扁說，「政治不是數學，是化學。一加一不是二，怎會是蔡賴配」？結果現在阿扁居然認為應該要做民調，看是要蔡賴配還是賴蔡配？

謝龍介感嘆，賴清德一路走來，越選越寂寞，旁邊本來就沒有相挺的人，現在連原本相挺的人都跑掉了，只剩下他一人默默支持賴清德而已。

(中時電子報)