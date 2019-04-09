2020總統大選，民進黨黨內初選蔡賴之爭越演越烈，黨主席卓榮泰提出，黨內互比式民調「讓3趴」的說法，也就是賴清德初選民調必須贏蔡英文3%才算勝出。台北市議員羅智強在臉書回應「我笑了」，諷刺蔡英文以為民進黨初選是在開賭盤？批評蔡英文膽小又矯情。

羅智強在臉書發文指出，黨主席竟然可以提出讓3%的天才的提議，「沒有最87，只有更87...」，羅智強說，他雖然不喜歡賴清德，但看到蔡英文不敢辯論、打主意做掉初選，加上這87％是87的讓3％提議，他開始同情賴清德，也懷疑功德院還撐不撐得下去？

羅智強表示，蔡賴之爭的這段時間，蔡英文表現了兩大人格特色，第一就是膽小，蔡英文雖然是個辣台妺，每天嗆中共，但竟然連和賴清德辯論的膽子都沒有；第二就是矯情，現任總統不辦初選也有被提名的正當性，但蔡英文卻矯情的要辦一個「沒有人競爭」的初選，讓她可以「快速通關」。

(中時電子報)