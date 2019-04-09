多數病都是吃出來的。國外研究指出，錯誤且偏頗的「貧窮飲食」習慣，每年造成全球逾千萬人死亡，包含癌症、血管、心臟疾病、糖尿病等都與它有關，其中吃太多的鹽、攝取全穀物不足、水果攝取量未達標準等3種錯誤習慣為最大宗。

據《每日健康》報導，美國華盛頓大學健康指標與評估研究所教授Ashkan Afshin表示，有研究指出，全球約五分之一的死亡（約1100萬人）與不健康的「貧窮飲食」習慣有關，其中包括約1000萬人患有心血管疾病，91萬3000人患有癌症，近33萬9000人患有2型糖尿病。

該研究分析了全球195國近20年的飲食習慣大數據，找出與致死性疾病有關的不健康飲食因素，全球飲食與死亡人口來分析，有一半以上可以歸究於三個主要原因：吃太多的鹽、攝取全穀物不足、水果攝取量未達標準，而且無論國家、年齡、性別、經濟地位等，都呈現出相類似的情況。

Afshin也提到，鈉含量攝取過多是亞洲地區最大的飲食風險，因常用米醋、醬油等調味料；他建議，要避免「貧窮飲食」需著手改變飲食習慣，確認自己攝取健康食物是否充足，包括水果，蔬菜，全穀物，牛奶，鈣，堅果和種子，高纖維食物，豆類等。

(中時電子報)