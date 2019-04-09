前新北市市長朱立倫隨大甲媽遶境，9日下午抵達縣西螺大橋後，出現暈眩疑似中暑症狀，一度取消下午行程，但一小時後朱立倫堅持稍事休息就好，繼續參訪行程。

朱立倫9日早上十點抵達彰化溪洲鄉，約中午時分到達西螺大橋時，看起來滿身大汗，但仍保持笑容，還在路旁的咖啡攤露一手沖咖啡技術。

記者詢問他關於總統選舉問題，朱立倫一律避重就輕回答「今天不談政治」、「大家繼續努力」、「媽祖會保佑大家」。

不過隨後傳出朱立倫隨香遶境步入三天，因睡眠不夠、水份攝取不足，加上9日高溫，感到暈眩、肌肉間歇抽筋、冒冷汗等疑似中暑的症狀，朱立倫辦公室決定取消下午所有行程。

不過辦公室一小時後又發布訊息指朱立倫堅持依原定計劃，僅稍事休息、補充運動飲料及冰毛巾降溫後，便按照原行程走，延後但不取消。

朱立倫參訪西螺漢光果菜市場特別呼籲，大熱天要多喝水，大家一路跟他照相，沒時間喝水，連續走了3小時以後不是腳 很酸，是中暑了，刮痧完之後再補充3瓶水及食鹽水好很多。

(中時 )