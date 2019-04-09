警員協助民眾冒雨推車。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局中原派出所接獲民眾報案，在中和區連城路防汛道一輛拋錨車停放於道路上，該路段為一線道，已造成交通堵塞。

線上巡邏網警員洪君國、警員林裕財、警員林佩君（實務訓練生）接獲通報後，立即火速抵達現場，經了解後，原來29歲吳姓女子的車輛無故拋錨在連城路防汛道上往板南路方向，可是吳女及友人兩位女子又推不動自小客車，且適逢半夜五點鐘，臨時找不到修車場協助，且已造成交通堵塞，兩女頓時徬徨無助，站立路邊不知如何是好，所幸有熱心民眾通報警方協助。

警員洪君國、林裕財到場後，立即挽起袖子將車輛從路中央緩緩推動至路旁，剛畢業不到三個月的警員林佩君則於車後指揮交通，避免後方車輛追撞，經一番折騰後，終於等到救援車輛到來，吳女及其友人對警方冒著大雨，將故障車輛推至路旁的熱心協助，不斷的表達感謝之意，直呼員警幫了大忙。

中和警分局提醒，平時應確實保養車輛，行車前再做好車輛檢查，避免途中發生愛車拋錨等意外情況發生，才能「快樂出門，平安回家」。

(中時 )