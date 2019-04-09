香港澤東電影今天（中午4月9日）宣布，台灣男星張震確定演出好萊塢大片《沙丘》。

據了解，《沙丘》3月開拍時，華納電影公司曾透露正與張震談合作，鎖定他演出男主角堤摩西・柴勒梅德的老師越博士。

《沙丘》改編自同名科幻小說巨著，《銀翼殺手2049》等片的導演丹尼‧維勒納夫執導，主角包括蕾貝卡‧弗格森、夏綠蒂‧蘭普琳、哈維爾‧巴登、奧斯卡‧伊薩克、贊達亞‧科爾曼、傑森‧摩莫亞、巴蒂斯塔、史達倫‧史柯斯嘉、喬許‧布洛林、大衛·達斯馬齊連等人，將在在布達佩斯和約旦拍攝，預計2020年11月20日在北美上映。

該劇天賦異稟的少年保羅‧亞崔迪被命運指引，為了保衛家族和人民，決心前往浩瀚宇宙間最危險的星球，展開驚心動魄的冒險。旅程中，各路人馬為了搶得亞拉基斯星最珍貴的資源，紛紛加入爭奪，人性最深處暴露無遺。最終，唯有能夠戰勝內心恐懼的人才能生存。

(旺報 )