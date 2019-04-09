《大政治大爆卦─無色覺醒》民心撼動KMT！由下往上翻轉 盼4月徵召韓國瑜 14:132019/04/09 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《大政治大爆卦─無色覺醒》 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統提名充滿變數，引起基層支持者焦慮。在目前基層如此焦慮、以及各參選人陣營都充滿這麼多不信任時，國民黨立委呼籲吳敦義應要有更明確的說法。 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。 中天新聞 直播 每週一至週日下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #大政治大爆卦 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜已不需要造王者 01:132019/04/05 政治 吳敦義：蔣公對安定台灣有很大貢獻 17:082019/04/05 政治 快評》 放任蔣中正被抹黑 國民黨選舉事倍功半 19:532019/04/05 政治 公開會談無共識!吳朱會、吳王會全延期 14:512019/04/06 政治 籲黨中央徵召韓國瑜！羅智強跟進退選 13:342019/04/07 政治 羅智強退出總統大選 籲國民黨徵召韓國瑜 14:042019/04/07 政治 是否參選2020？吳敦義不回答 15:402019/04/07 政治 為重返執政 國民黨總統提名時程延後 12:482019/04/08 政治 台灣政情基層憂太陽們角力－藍議員要吳表態 勿一桃殺三士 04:102019/04/09 政治 1.5難關卡韓？ 羅智強點出通關密碼 08:372019/04/09 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。