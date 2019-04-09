中天綜合台推出全新美食旅遊節目《來去CHECK IN》，由郭彥均、巴鈺攜手主持，兩人首次一對一主持，沒料到竟不約而同將對方列為「最不想搭檔」的人選，郭彥均透露喜歡「自然」的搭檔，甚至脫口而出巴鈺主持時「靈肉分離」。巴鈺則認為跟郭彥均合作充滿挑戰，笑稱：「他就像風一樣的男子，有時古怪、有時害怕，有時又是個暖男，我最大的挑戰就是要抓到他不一樣的那一面，就是下面！」

《來去CHECK IN》主推「兩天一夜不嫌少、三天兩夜不嫌多，一生一定要住一次！」的旅宿，挖出最強CP值的飯店民宿。巴鈺過去靠著主持行腳節目出道，接著跨足談話性節目，號稱「百搭」藝人，不僅親切又活潑的性格深受婆媽喜愛，大膽挑戰各種怪異美食更是出了名的敬業，像蛇膽、生豬血、泥土等都照吞下肚，巴鈺透露：「美食節目的困難點，在於我們不是美食家，不能定義美食的好壞，但又希望讓觀眾知道口感，在當下可是卯足了功夫！」

而郭彥均育有3歲女兒圓圓，坦言現在帶小孩出門，都會以友善親子的飯店為優先考量，很期待主持《來去CHECK IN》後能挖掘出更多好飯店、好景點，未來能帶著老婆小孩一起去踩點。

不過郭彥均也透露女兒在電視上看到爸爸的反應純真又搞笑，「女兒問我為什麼一直走來走去、走來走去，一直不停下來，走得我頭都暈了！」原來行腳類節目在女兒圓圓眼裡，真的是個「用腳」走出來的節目呢！讓辛苦工作的郭彥均好氣又好笑。

想看更多精彩內容，5月5日起每週日晚間9時請鎖定中天綜合台36頻道《來去CHECK IN》。

(中時電子報)