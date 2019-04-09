「第8次台日漁業委員會」今年已召開的2次會議，雙方卻未能達成共識，外交部9日表示，本周台日漁業委員會將再度開會，地點會在日本東京，但是具體哪一天還不便透露，已跟日方約好將同時發布確切時間。

外交部9日召開例行記者會，被記者問到台日漁業談判相關問題時，外交部台灣日本關係協會副祕書長謝柏輝表示，台日第三輪談判還在跟日方敲定，基於雙方默契，有最終結果會有正式新聞稿發布通知大家。被記者追問時間時，謝柏輝透露將在本周，地點在日本東京。

此外對於前總統馬英九批評如今民進黨政府護漁不力、漁權淪喪，謝柏輝表示外交部已發聲明回應，聲明中提到， 依據2013年《臺日漁業協議》規定，臺日雙方每年召開「臺日漁業委員會」，迄已召開八屆會議，持續爭取我漁民在協議海域內的漁捕權益，並獲致相當進展，外傳政府不積極護漁的說法完全與事實不符。至於「沖之鳥」附近海域作業的議題，政府一貫主張相關爭議應透過協商方式和平解決，目前亦持續與日本研商雙方均能接受的可行方案。臺日漁事議題由來已久，基於維護我國家利益及漁民權益，外交部向與相關部會密切合作，積極與日方協調可行解決方案，此為政府一貫立場，從未動搖或改變。

(中時 )