長榮、工會各退一步 17日第三次調解 14:392019/04/09 中時 陳祐誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 長榮航空航機。（資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 長榮航空與桃園市空服員職業工會今日進行第二次勞資爭議調解，針對日支費、疲勞航班、管理改善等訴求協商，調解稍早告一段落，雙方各退一步，並於4月17日進行第三次調解。 疲勞航班部分，長榮同意BR198台北－東京的冬季班表，試行過夜。日支費和禁搭便車條款，將由主席組成委員會，4月16日赴長榮調查日支費成本結構，並於17日進行第三次調解。 (中時 ) #長榮航空 #工會 #勞資調解 #疲勞航班 也許您會感興趣 推薦閱讀 勞動部提供最高10萬獎勵金 鼓勵勞工成立工會 14:162019/04/09 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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