長榮航空與桃園市空服員職業工會今日進行第二次勞資爭議調解，針對日支費、疲勞航班、管理改善等訴求協商，調解稍早告一段落，雙方各退一步，並於4月17日進行第三次調解。

疲勞航班部分，長榮同意BR198台北－東京的冬季班表，試行過夜。日支費和禁搭便車條款，將由主席組成委員會，4月16日赴長榮調查日支費成本結構，並於17日進行第三次調解。

(中時 )