美軍日前在官網公告兩筆提升我裝備性能的軍售案，一是海軍各型艦隻的雷達性能提升，金額約15.5億台幣；另一筆是更新愛國者飛彈陣地設施，金額約2.8億元台幣。

根據美軍公告，美商雷神公司將以5000萬美元、約15.5億台幣，為海軍艦艇及相關部隊現有的對空、對海及射控雷達系統進行翻修作業。根據軍售合約內容，雷神公司將對海軍紀德艦、諾克斯級巡防艦與其他部隊的雷達進行系統大修。

根據美軍公告內容，這些系統包括AN ／ SPS-48，AN ／ SPS-67（V）1，AN ／ SPS-67（V）3／5，AN ／ SPQ-9B，AN ／ SPS-77等對空、對海及射控雷達等，維修作業預計2024年3月完成。

此外，雷神公司也要更新愛國者飛彈防禦系統設施，總價903.5萬美元（約2.8億元台幣）。根據該項公告，此愛國者飛彈防禦系統將在2024年4月3日前佈署完成。

空軍對說，空軍愛國者飛彈防禦系統係透過軍售管道獲得，屬於政府與政府間之採購，相關合約管理與技術服務等事宜，均由美政府專案辦公室負責，有關媒體報導愛國者飛彈系統新合約，乃美政府為落實專案管理執行，所辦理之專案管理招標公告，並非購買新系統之合約。

(中時 )