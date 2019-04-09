總統蔡英文今召開記者會，針對昨有部分媒體稱「民進黨總統初選協調小組，安排蔡英文與前院長賴清德會見，蔡曾提出「現任優先」等主張」。蔡強調「怯戰不是我的風格，盼團結拚勝選」。對此，資深媒體人黃創夏看完蔡直播，他以一句話總結小英可能想法。

蔡英文今開記者會，首次對「蔡賴會」傳言做出回應、表達立場，民進黨只要進入競爭性階段，大選就從來沒贏過。並說「我的立場很清楚，我們必須以團結為目標 ，找出勝選最大的可能性」。蔡英文強調，她一向不畏戰，只是希望黨內能夠團結拚勝選，對於是否延後初選時間等技術性議題，她也要求黨中央必須要有最大的空間和彈性，來協調出勝選組合。

黃創夏今在臉書發文表示，對於蔡英文臉書直播，他做出結論稱，唯一接受以現任總統為考量的「團結」，五人協調小組丶黨中央丶中執委丶賴清德，他並以一句話總結，推測小英可能想法，「你們自己看著辦！繼續協調…直到我滿意為止」。

(中時電子報)