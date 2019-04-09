「2019基隆嶼國際磯釣賽」將於4月13、14日在基隆嶼正式開釣！美女釣手蔣珮雯、上屆冠軍林志賢 等60位選手將拋竿秀釣技，日本磯釣大賽五勝冠軍田中貴，天才大物師山元隆史也將登島分享磯釣經驗，磯釣大使沈文程也將踏上基隆嶼為選手加油打氣。

去年參加第一屆比賽，並晉級16強的美女釣手蔣珮雯表示，基隆嶼是個很優質的磯釣場域，會推薦給同樣喜歡機釣的釣友，也希望今年可以獲得好成績。

磯釣大使沈文程指出，基隆嶼的魚源十分豐富，除了黑毛、白毛外，許多珍貴的魚種都看得到，這次邀請田中貴、山元隆史兩位國際級釣魚大師參加，希望能藉此將基隆嶼的美麗推廣到日本、全世界。

田中貴是DAIWA全日本磯釣大賽五勝冠軍，操竿細膩且判斷精準；山元隆史則從德島的阿波釣法中，開發了大物師流派，以專門狙擊大魚聞名。

基隆市長林右昌表示，基隆市是全國首個通過島礁磯釣合法的縣市，並透過磯釣證制度讓磯釣成為安全且有保障的活動，今年特地邀請日本磯釣界達人共襄盛舉，市府團隊未來將致力磯釣產業化，與釣客、業者共同建立遊戲制度，並傳達環境保護概念。

產發處表示，本次磯釣賽獎金超過10萬元，知名釣具品牌及釣餌、餐飲等相關業者都共同合作宣傳，更贊助了超過50樣磯釣相關用具作為選手之夜的摸彩獎品，讓活動能更加精采豐富。

(中時 )