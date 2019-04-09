台灣建國工程隊成員郭建國（本名郭志剛）去年12月間，潛入中正高中鋸斷蔣介石塑像頭部，放置在中山南路、濟南路帳篷內，還在塑像身軀噴上「不移除不改名就砍頭」。郭雖主張是「言論自由」，但法官認為，促進轉型正義條例正在進行當中，郭此舉已經侵害他人權利，分別依侵入建築物附連圍繞之土地罪、毀損他人物品判處拘役50日、40日，應執行拘役70日，得易科罰金7萬，全案仍可上訴。

郭去年12月21日凌晨潛入北投區中正高中校內，將校內花圃內蔣介石塑像的頭部鋸斷，再運送到立法院旁的帳篷內擺放。郭歷次開庭均否認犯案，目的是要移除威權象徵，蔣介石是歷史的罪人，不應擺放塑像。

郭每次都以「言論自由」強調是憲法保障的權利，之前陽明山公園用乙炔燒斷銅像頭部，帶回家當「尿壺」，被士林地院改以竊盜罪判處有期徒刑8月。這次郭改放在公開處所，避免遭認定為「佔為己有」，之前砍了6個「蔣臭頭」已達成任務，之後不會再砍，要將工作交給其他人去做。

判決指出，郭想要宣揚自己的理念可透過新聞媒體、網路傳播，以平和的方式表達意見，不能「以自己的自由去傷害他人自由」。另外，學校教職人員則說，「不移除，不改名，就砍頭」，已經造成校內老師、學生恐慌，校方因此召開緊急校園安全會議，叮嚀學生晚上6點以後暫勿在學校停留。

郭侵入校園、砍下蔣介石塑像頭部2行為，分犯下侵入建築物附連圍繞之土地罪、毀損他人物品2罪，應執行拘役70日，得易科罰金。

(中時 )