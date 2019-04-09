台南市民安5號演習11日登場，首次將空難事件納入兵棋推演及實兵演練。(曹婷婷攝)

台南航空站出動1部機場化學泡沫消防車俗稱「美洲豹」機場化學消防車。(曹婷婷攝)

台南市因應大規模複合型災害威脅，11日將舉行民安5號演習，首次將空難事件處置納入兵棋推演及實兵演練課目，結合台南民航站、空軍基地化學泡沫消防車，驗證防衛效能，演習更是極具可看性。

台南市108年全民防衛動員暨災害防救（民安5號）演習，11日上午9時30分在安平區安平國中安平館舉行兵棋推演，下午1時30分起在安平區公所進行避難收容處所開設，並且也在安億公有停車場及安平運河進行實兵演練。

空難事件的處置是第一次納入兵棋推演及實兵演練課目，消防局長李明峯說，希望透過救災資源整合，強化災防告警系統運用(CBS)，提升全民防災認知。演習當天，台南航空站及空軍第一戰術戰鬥機聯隊分別各出動1部機場化學泡沫消防車俗稱「美洲豹」機場化學消防車，造價達2600萬元。

這部化學消防車最高時速每小時115公里，可蓄水1萬2500公升及1500公升泡沫原液，車頂砲塔每分鐘輸出9000升，車前砲塔每分鐘1600升，並設有車底防護噴水系統及高壓水管捲輪，今天上午一亮相，現場備受矚目。

奇美實業公司也配合演習，出動台灣第1台高空砲塔化學車，造價新台幣3800萬元，兼具1台消防車水量、2台泡沫車泡沫量及雲梯車高空射水功能，一台抵三台，可360度旋轉，大量能6000升／分，是一般消防車的2倍，是先進科技救災效能的利器。

李明峯強調，這次消防局打火兄弟自行研發利用無人飛機吊掛擴音器及救生圈，進行災情宣導及落水救難等，堪稱台南消防救災生力軍。民安5號演習計動員消防61車、300人、救生船22艘、國軍22車、136人、其他單位143車、861人等。

演習也透過複合型災害，驗證市府各救災單位及軍、公、民間、事業單位與鄰近縣市等救災機關相互支援能力與整合協調能力，有效提升各救災單位搶救應變作為。

(中時 )