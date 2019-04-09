警方查扣詐騙集團不法所得57萬餘元。（王揚傑翻攝）

新北市警海山分局協同新莊分局於日前偵破以25歲沈姓男子為首的詐欺集團，發現旗下吳姓等6名車手都是介於90年次到92年次的少年，沈嫌擔任指揮，遙控旗下車手團運作，包括派發人頭帳戶供提款車手提款及收款工作，自成立以來約45天，估算不法獲利達1000萬元以上。

警方調查，沈嫌認為詐欺集團有利可圖，又可改善自身經濟狀況，故加入詐騙集團，負責調派車手與收交款工作。該詐騙集團以「假借貸」方式進行詐騙，待取信被害人後，由沈嫌指揮旗下少年車手團進行提領，車手可得每日提領總金額1至2％的酬庸，剩餘詐騙不法款項，再沈嫌以面交方式上繳詐欺集團。

詐騙集團吸收少年當車手時，經常灌輸「未成年，不會被關」觀念，海山分局分局長王順益指出，未成年當車手仍會被移送少年法庭，而且依據《少年事件處理法》處以感訓處分，若犯行重大，還會被判刑關進少年監獄，呼籲少年切勿以身試法。

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(中時 )