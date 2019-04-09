國民黨提名總統方式搞不定，前立委丁守中今呼籲，總統選舉提名，不論初選或徴召，事不宜遲，應及早定案。國民黨應該盡早完成總統候選人的提名，不要讓贏贏局搏到輸輸去。

丁守中表示，「拚經濟，顧民生」是國民黨在2018年縣市長選舉重新贏得信任的基礎，總統候選人應盡早的提名，讓更多的時間可以聚焦在要推動的兩岸和平與福國利民政策論述上，爭取更多社會大眾認同。一直拖延總統人選提名，只會讓更多渴望改善民生經濟的社會大眾失望，會使贏贏局搏到輸輸去。

丁守中認為，一定要在民進黨確定人選之前就提出自己人選，取得戰略主導權。過去歷史已經一再證明，民進黨是個擅長操弄民粹，以玩弄統獨、撕裂族群、挑撥分化來獲取政治利益的政黨。若民進黨確定好人選，國民黨這邊還難產人選的話，不但容易落人分化挑撥之機，在整個選舉策略上更落了後手。

因此丁守中指出，不論是初選或徵召，事不宜遲。期待國民黨儘快推出最符眾望又最能勝選的總統候選人，來拚經濟、拚和平、顧民生。

(中時 )