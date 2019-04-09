國民黨立院黨團今天在立法院院為提案將前總統陳水扁解除保外就醫，關回台中監獄。國民黨團認為陳水扁頻踩保外就醫紅線，直播當網紅，罵高雄市長韓國瑜25分鐘看不出一絲絲病容，應該入監繼續服刑。該提案被民進黨立委以多數封殺。

國民黨立委今天在立法院舉標語抗議要求把陳水扁關回監獄，國民黨團指出，陳水扁是國際認證貪汙犯，以貪汙罪遭判刑定讞，卻稱病獲准保外就醫，不僅屢踩保外就醫紅線，頻繁出席各種政治性宴席酬酢場合，吃喝玩樂，自民進黨2016年重新執政後，更肆無忌憚，對外界高度質疑「裝病」不再顧忌遮掩。

國民黨團指出，扁不但透過臉書頻繁對政治事務發表意見，每天於民視下午3時有30分鐘的「阿扁踹共」帶狀節目放言高論時政，尤有甚者，直接參與選舉造勢活動、當起網紅暢談政治理念、於3月16日之立委補選介入台南民進黨二位參選人之間，企圖以在地身分發揮關鍵影響力，圖謀自己特赦。

且3月26日最新一期的「新勇哥物語」中，陳水扁透過影片狂罵高雄市長韓國瑜25分鐘。國民黨認為扁已經「中氣十足，儼然一尾活龍，絲毫看不出一絲絲病容。」

國民黨團質疑，台中監獄一再對陳水扁公然違反「不演講、不上台、不接受媒體採訪、不談政治」四不原則的保外就醫規定之行徑從寬認定，甚至配合掩護為其解釋，身為督導單位的矯正署與法務部更是嚴重怠惰失職，以致阿扁完全未將保外就醫相關規定放在眼裡，公然破壞國家獄刑制度，重創司法公信力，蔡英文總統及前行政院長賴清德難辭其咎。

因此國民黨團提案要求立即廢止陳水扁保外就醫許可，讓精氣神狀況俱佳、口齒表達清晰、健康狀況良好的陳水扁回監服刑，以維護司法公信力。該提案被民進黨以多數50票對國民黨28票遭到封殺。

(中時 )