經發局邀請偶像劇男星邵翔到馬場園區紀念品旗艦店擔任1日店長，行銷花博紀念商品，吸引大批遊客採購衝買氣！（陳世宗攝）

台中花博進入倒數階段，為搶攻最後一波買氣，台中市政府邀請偶像劇男星邵翔到馬場園區紀念品旗艦店擔任1日店長，行銷花博紀念商品，幫遊客包裝商品及結帳，與粉絲零距離拍攝大頭貼吸引大批遊客採購；經發局表示，數量所剩不多，想買花博紀念品民眾腳步要加快。

市議員張耀中說，花博展期將在24日閉幕，他走訪花博后里馬場園區，發現官方紀念品旗艦店大半商品貼出破盤價，及進行買1送1或者5折促銷等活動；但現場買氣看起來平平，是否花博遊客還在等出清價，賣不完的官方紀念品該何去何從？

偶像男星邵翔9日特利用拍戲空檔變身「王牌推銷員」，於花博馬場園區向遊客介紹人氣商品，並在櫃台幫忙結帳，與前10名結帳遊客合拍大頭貼，吸引許多粉絲搶著結帳。邵翔表示，花博紀念品中，他特別推薦圓滾滾的虎爸玩偶跟帥氣的歐米馬抱枕，十分療癒。

花博紀念品店楊姓店長透露，最熱門吉祥物紀念T恤、棒球帽、玩偶，深受遊客喜愛歡迎，經過兒童清明連假部分款式已賣到缺貨，雖已追加補貨仍供不應求，數量所剩不多，想買花博紀念品的民眾腳步要加快。

經發局表示，花博好看、好玩又好買，紀念品店推出多項優惠活動，還有每日限量福袋，帶給遊客滿滿驚喜與回憶；花博將於4月24日閉幕，請遊客把握最後倒數時間參觀選購。

(中時 )