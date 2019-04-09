阮經天。（圖／中天提供）

由戲劇女王楊冪、金馬影帝阮經天合作演出的古裝鉅作《扶搖》即將在中天娛樂台播出，兩人在劇中甜蜜互撩卻受情勢與身分所限，愛得艱難，讓觀眾十分不捨，而除了劇情精彩好看，《扶搖》劇中的配樂也成為網上熱搜。

主題曲《扶搖》、片尾曲《一愛難求》分別由兩大歌壇天后莫文蔚、徐佳瑩獻唱，男主角長孫無極的人物主題曲《窗》則由青峰作詞作曲演唱，3大唱將的超強唱功加上唯美歌詞，戲迷大讚與劇情完美結合，功不可沒。

網友大讚插曲《窗》的歌詞簡直寫到長孫無極心深處，「我的影子在這個世界漂流，灰塵在雲霄之中逐漸隱沒，來來去去我的心誰也不懂，等你照進我的窗口」詞意寫出長孫無極盼著扶搖的到來，只有扶搖能走進他的心。

不同於《扶搖》找來大咖歌手獻唱原聲帶，近日在網路聲量爆棚的古裝神話劇《香蜜沉沉燼如霜》則讓男女主角鄧倫、楊紫原音獻唱主題曲《天地無霜》，兩人在戲裡愛得纏綿，搭配主題曲更是甜死人不償命，讓觀眾深刻感受劇中兩人的濃烈情感。

由楊冪、阮經天主演的古裝大戲《扶搖》近期將在中天娛樂台播出；由鄧倫、楊紫合作演出的《香蜜沉沉燼如霜》未來也將在中天頻道播出，敬請期待。

(中時電子報)