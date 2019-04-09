高雄市長韓國瑜深夜將展開訪美行程，針對韓上任後頻到國外出訪，行政院副院長陳其邁今說助韓一路順風。對於外界拱韓國瑜選總統的聲浪高，陳其邁被問及是否考慮回來選高雄市長，陳其邁則說他是一個認真努力做事情的人，「不會呷碗內、看碗外」，這番話被網友慘諷。

對於韓國瑜將出訪美國，陳其邁稍早祝韓國瑜一路順風，他說市政做好是市長的責任，也是對市民的承諾，期待韓國瑜能在高雄市政有所發揮，讓市民生活更好，「這是大家對韓市長的期待，也是他對高雄市民的承諾」。

至於拱韓國瑜選總統聲浪高，據中央社報導，陳其邁被問及是否考慮回來選高雄市長，陳其邁則說，選任何工作都是一項承諾，把這項工作做好是一項義務，自己是一個認真努力做事情的人，也不會「呷碗內、看碗外」，相信韓國瑜跟他有同樣的看法。

對此，網友紛紛諷刺表示「他當立委時，對於當時民進黨高雄市長黨內初選，所投入的金錢與積極度從當時掛的看板可以看出，當時陳其邁很吃碗內看碗外」、「當初落選後說要在高雄的人，跑到中央去呷卡大碗」、「陳其邁又在假仙」、「你繼續裝暖男ㄟ 我看你還能裝多久」。

(中時電子報)