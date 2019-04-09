陸客瘋「韓」！赴台旅遊「指定」高雄。(中天新聞提供)

陸客團又來囉！高雄市長韓國瑜當選後，努力把高雄農漁產外銷出口，到大陸出訪，也大大宣傳高雄的觀光旅遊，「韓」流燒到大陸去，讓陸客指定到高雄旅遊，今年的1到3月，陸客在高雄住宿比例，更為全台之冠。陸團導遊表示，團上客人就是衝著韓國瑜而來，他們到高雄觀光時特別興奮，想多了解韓國瑜當選後的高雄現況。

韓國瑜日前直播提到，北京正式推出到台灣8日遊行程，中間一定有2天在高雄，並指定要到旗津。國台辦日前也說，廈門將有8千人分批到高雄旅遊。

為何高雄能吸引陸客？答案都是因為韓國瑜。一位陸團導遊說，日前帶的江浙團就有客人衝著韓國瑜來的，不過，他沒有見到韓國瑜本人，但是看到照片了，還心滿意足地看了車上播放的韓國瑜紀錄片。另有陸客也想了解，韓國瑜上台後有什麼不一樣，所以準備到高雄「朝聖」。

中天新聞報導，從官方數字來看， 1、2月陸客來台，比去年同期增加1.4萬人，年增2.75%，3月陸客來台人數，自由行多1.8萬，團客多4.5萬，年增87%，比去年同期增加6.4萬，不論自由行或團客都呈現雙成長，業者很有感。

北市旅行商業同業公會召集人謝長達表示，3月淡季不淡，自由行約成長一倍，團客的部份與去年同期相比，約成長2倍。有導遊透露，最近各家旅行又大動作召募導遊，因為團客來得真不少。以她為例，之前一個月出個一、兩團，三月底四月初她已連出三團，可見陸客來台人數正向成長。

韓流效應持續延燒，未來陸客入住高雄的比例還會再增加。陸客瘋韓，有關人員透露，韓流效應強，高雄1到3月入住的比例為全台之冠。韓國瑜出訪大陸拚農產外銷，旅遊經濟也是關鍵一環。

(中時電子報)