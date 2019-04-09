萬華分局交通分隊劉姓女警9日上午在隊部不慎誤擊配槍，不慎擊傷自己左腿。〔謝明俊翻攝〕

警政署採購德製華瑟PPQ M2型警手槍，陸續分發至基層使用以來，已在全國各警察機關造成超過21起以上的誤擊事件，9日上午，北市警萬華分局交通分隊，又再度發生劉姓女警在清理槍枝時不慎誤擊，子彈還射傷劉女左大腿，事發後，萬華分局迅速公布對劉姓女警加重處分二支小過。

警政署採購德製華瑟PPQ M2手槍，分發基層員警使用以來，讚評不一，但因該槍的無保險特性，造成全國各警察機關，至今發生至少21起以上的誤擊事件，並已造成員警受到槍傷，但每次誤擊事件發生後，警方高層都只是直接處分出事員警，再重申清槍安全教育，但從不敢檢討槍枝是否真有安全問題？

這名26歲的北市警萬華分局交通分隊劉姓女警，９日上午８時５４分左右，在環河南２段隊部辦公室進行德造華瑟配槍裝檢清槍時，不慎誤擊，子彈當場擊中劉女左大腿，由大腿射入向下貫穿小腿，同事趕緊通知消防局救護人車到場，劉女意識清醒，已被送往台大醫院急救，幸無生命危險。

警方表示，劉姓女警是105年特考班畢業，去年1月分發至萬華分局交通分隊，她是在9日早上7點開始至下午1點，在隊部值服裝檢警戒勤務，因此，劉女領了自己的配槍，坐在自己辦公桌前幫忙同事保養槍枝，保養組裝完畢後，劉女覺得不太對勁，於是拿起自己的手槍做比對，卻不慎誤觸扳機擊發。

由於劉女是坐著，所以子彈由上往下射出，由劉女大腿向下射穿小腿，其它同事聽到槍響也嚇一大跳，發現劉女受傷，趕緊將劉女送醫急救。

事發後，萬華分局立即展開檢討處置，不僅處分劉姓女警，還加重記了二支小過，立即引來基層員警議論，認為誤擊非基層員警所願意，分局只會處分，還加重處分，是否是因近來警界即將人事大調動，顧慮到這個事件會影響分局高層升官，所以才棄卒保帥。

(中時 )