說到五甲，最著名的當然是入夜就人聲鼎沸的自強夜市，美食一蘿筐，店家都各有特色，來到這裡不怕餓肚子，應有盡有的美食小吃，滿足大家的胃，但除了夜市外，五甲這裡還有一個你不知道秘境，可以邊吃邊看球賽邊投注，得到更多元化的收獲。

黃曉薇對客人細心及貼心地照顧，深深獲得喜愛，透過口碑行銷客人的數量更是從來沒少過。(圖片來源:中時電子報提供)

從五甲自強夜市沿著「自強二路」走約7分鐘，會經過「洪記蒸餃」、「洪大姊海產」、「小妞滷味」等知名小吃，最後停在門牌「248號」，就可看見「大聯盟活力運動彩券行」，店家黃曉薇會用笑臉迎接你喔。

強調待人要誠懇、為人必實在的店長黃曉薇，對客人都非常照顧，從店內的打理，到與客人的寒暄問暖，都親力親為，店內裝潢最吸睛的家具，是大沙發搭配超大電視，讓每位客人把店裡當自己家一樣，可一邊翹著二郎腿一邊看球賽，提供舒適又放鬆的環境，客人都很喜愛來這裡，和愛看球賽的同好們討論球賽外，增加投注判斷，還提供免費茶水。

經營運彩能得獎絕非偶然，店長說，她會努力瞭解所有客人的習性，知道對方想要玩什麼項目或內容，如果服務品質佳，客人就會再邀請其他人前來光臨。

這麼細膩的服務流程，聽完後確實讓人不得不動心，下次有機會到高雄五甲自強夜市可別只是吃吃喝喝，還可以找到同好看比賽、買運彩，人生更精彩，「大聯盟活力運動彩券行」的曉薇姐，已經開好冷氣，等待同好們的大駕光臨。

台灣運彩去年創下436億的收入，未來也期許所有同仁更上一層樓。(圖片來源:中時電子報提供)

(中時電子報)