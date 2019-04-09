有感於台灣的空氣汙染情況越趨嚴重，為達到自我保護，亞洲大學創意商品設計系學生曾建彰特別研發「空氣品質共享葉（Leafy）」，可裝置在吊飾、鋼筆或手錶等隨身物品上，隨時偵測空品並連結至手機APP，榮獲2019德國IF設計新秀獎、且排名全球39名內。

提到作品，曾建彰說，空汙議題近幾年受到熱烈討論，且台灣空氣品質確實越來越差，決定研發一款可隨時偵測空品的作品，並可立即將各測點空品資訊上傳網路分享，幫助大家了解空品情況、做好各項防護措施。

作品奪下德國IF設計大獎、還獲得1500歐元獎金（折合台幣5萬元），曾建彰興奮說「實在太開心！」其實，曾建彰去年即以「變色慢跑鞋(Transform Jogging Shoes)」設計作品奪下IF新秀設計獎，他表示，要特別感謝創意設計暨發明中心師長的指導、提供作品設計的發想和資源，未來盼有更多設計，幫助世界變得更美好。

亞洲大學創意設計學院院長李元榮指出，今年IF新秀設計獎是從來自世界各國、共上萬件作品中選出優秀的39件設計作品，曾建彰去年獲獎時未獲得獎金，今年能獲得獎金、更顯難得。

亞大創意發明中心主任施勝誠表示，亞大學生團隊目前在IF全球排名為43名，9年來共獲7件IF設計獎、1件廠商代表獎。

(中時 )