今年為小鎮漫遊年，交通部觀光局從全台選出40個經典小鎮，盼能透過地方創生概念，讓遊客深度體驗各地特色。觀光局更舉辦「十萬青年獎百萬-創意遊程競賽」，號招青年擔任觀光大使推廣觀光，預計將送出超過100萬獎金。另對於北檢指出普悠瑪採購有弊端，交通部長林佳龍表示，會「勇敢面對」，將擴大加重懲處。

觀光局表示，配合小鎮漫遊年，將發行2萬本台灣小鎮靚點漫遊護照，包含40小鎮的深度介紹、名人帶路等單元，並搭配小鎮摺頁、結合中華電信40萬封的小鎮好康訊息推播，及中華郵政發行40萬張小鎮明信片。

民眾至小鎮遊玩時，可到各地旅遊服務中心、借問站、鎮公所或小鎮推薦店家收集實體印章，也有電子集章便利行動裝置直接使用，只要集滿5個小鎮印章就可參加抽獎活動，集滿40個小鎮印章，加碼再送大獎。

觀光局也舉辦「十萬青年獎百萬-創意遊程競賽」，邀請全台大專院校、高中學子與40歲以下青年，透過分組競賽方式展現年輕人的創意，包裝全新的小鎮旅遊產品，自5月13日起徵稿，6月底初選、9月底完成決賽，將送出超過100萬獎金，並號招10萬青年，共同刷出小鎮新觀點。

林佳龍表示，暖冬、春遊專案各地反應都十分熱烈，這次推出小鎮漫遊年，更是希望國旅成為地方經濟火車頭，刺激在地就業，對於反對春遊的聲音，他則說，台灣是多元社會，難免有不同意見，會檢討做得不好的地方，不過前陣子到南投縣，也看到地方對春遊的支持。

另關於北檢今日指出，普悠瑪ATP遠端監視系統的連結施工、台鐵局驗收測試過程，以及監督操作等各方面都存在缺失，林佳龍表示，會「勇敢面對」，將擴大加重懲處，目前也與日商展開求償訴訟，一切努力都是希望能讓台鐵重新站起來。

(中時 )