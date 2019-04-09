彰化市中山路三段一處輪胎行連續13年每年都設置補給站，提供食物飲料水果，服務白沙屯媽祖信眾。(謝瓊雲攝)

提早抵達彰化市的白沙屯媽祖信眾至補給站休息用餐。(謝瓊雲攝)

提早抵達彰化市的白沙屯媽祖信眾至補給站休息用餐。(謝瓊雲攝)

彰化市中山路三段輪胎大王，自2006年起為白沙屯媽祖信眾設立補給服務站，晃眼13年，為隨行徒步進香客張羅食物飲料，今年白沙屯媽祖與大甲媽遶境撞期，志工們8日晚間就開始集合準備，不少信眾更是默默希望白沙屯媽祖今年能再走進彰化市來。

「粉紅超跑」白沙屯媽祖鑾轎與進香隊伍，上午都在大肚、龍井行進，多數人原以為會朝海線往南從伸港鄉進入彰化縣，但不少信徒已提早在彰化市金馬路、中山路集結，熱烈期待、引頸企盼等待，希望媽祖婆感應、聽到大家的心聲，走進彰化市來；果然鑾轎以緩緩走上大度橋，中山路上的補給服務站也擠滿休息歇腳的信眾。

設置服務站的信眾姚新德指出，13年來他與志工們一起為白沙屯媽祖信眾提供飲食等服務，也常自行將食物飲料等，主動載運到鄰近的駐駕地點慰勞隨香客，雖然每年張羅大小事項十分繁瑣，一年年仍做得十分愉快，志工們大火從半夜就開始準備，就是希望媽祖能保佑大家都平安。

白沙屯媽祖往北港徒步進香，全程來回400公里，從苗栗線白沙屯拱天宮出發前往雲林縣北港鎮朝天宮，途中有固定的行程、路線，其行程經媽祖的旨意而決定，是全臺灣最有特色的徒步進香活動之一，「白沙屯媽祖徒步進香」具備與生活有關之傳統並有特殊文化意義之信仰，正式通過登錄為「國家級無形文化資產之重要民俗」。

「白沙屯媽祖徒步進香」為國家級無形文化資產之重要民俗，2019己亥年白沙屯拱天宮天上聖母往北港徒步進香活動，國曆4月8日到4月17日，為期10天9夜，8日凌晨由白沙屯拱天宮起駕出發，9日下午就會進入彰化縣，但因路線不固定，到底會從伸港鄉、彰化市進來？每年都成為信眾最熱烈期待、討論的話題。

(中時 )