基隆市長林右昌與教育處共同宣布，今年公立幼兒園首度開放網路線上登記，並將於5月4、5日開放登記，讓家長免於排隊的時間。（張穎齊攝）

基隆市政府教育處今（9）日在市務會議後記者會宣布，基隆市公私立幼兒園22日至26日開放家長參觀，其中今年公立幼兒園更首度開放網路線上登記，並將於5月4、5日開放登記，讓家長免於排隊的時間，方便選擇適合的幼兒園。

教育處副處長陳淑貞表示，設籍基隆市的2足歲幼兒（2013年9月2日至2017年9月1日間出生者）的家長，22日至26日可至各幼兒園參觀。其中公幼5月4日上午9時至下午3時、5月5日上午9時至中午12時開放線上登記（https：／／parents.kl.edu.tw），但符合線上登記的資格者，必須是26日前設籍於基隆的幼兒，27日後設籍基隆的幼兒仍須至現場登記。

公幼5月5日下午1時30分起，開始辦理線上系統抽籤，下午5時前公告抽籤結果與正備取名單。

陳淑貞指出，非營利幼兒園、私立幼兒園、準公共化幼兒園則是只採現場登記，非營利幼兒園5月25日上午9時至下午3時、5月26日上午9時至中午12時開放登記，如登記超過核定人數，將於5月26日下午1時30分起辦理抽籤，下午5時前公告抽籤結果與正備取名單。私立幼兒園、準公共化幼兒則依各園規定辦理。

基隆市長林右昌指出，網路報名提供家長便利性，基隆市幼兒照顧在全國是名列前茅；今年核定公幼招生數3561名，私幼是4768名，非營利幼兒園有212名；基隆市準公幼、公幼及非營利整體招生比例將近6成，在全國應是第1，著實減輕家長照顧孩子負擔。

教育處補充，家長使用線上登記，可透過「即時揭示系統 (https：／／show.kl.edu.tw) 」，了解各幼兒園受理登記情形，並於 5月5日中午12時登記時間截止前，隨時於系統更換所想登記的幼兒園，降低集中登記情形，使幼兒園錄取機會提升，滿足幼兒入園需求。

(中時 )