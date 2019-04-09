黃鼎鈞醫師以完整設備進行頸椎微創內視鏡手術示意圖。（台大竹東分院提供）

醫師以微創儀器在頸椎內視鏡導引下進行手術示意圖。（台大竹東分院提供）

新竹一位70歲劉先生，6年前覺得頸部不舒服，1年前左手臂開始發麻，一路麻到手指，日久疼痛發作越來越快，甚至晚上都會被麻醒，脖子轉到一個角度，整條手臂如同被電擊，經台大醫院竹東分院骨科醫師黃鼎鈞診治，判斷是「頸神經壓迫」。

劉翁經核磁共振及神經阻斷術佐證，建議以經皮頸椎內視鏡減壓手術（PECD）治療，手術後當天症狀就改善大半，也不需戴頸圈，終於獲得一夜好眠。

黃鼎鈞醫師指出，頸神經壓迫來自於頸神經在神經孔附近受到壓迫，也就是俗稱的骨刺，受壓迫可能是椎間盤、贅生骨或增厚的韌帶，據統計台灣每1千人就有1個人頸神經壓迫。

黃鼎鈞說，長期低頭可能會加重神經壓迫，若是壓迫嚴重會產生神經性跛行，若有外力創傷更可能造成四肢癱瘓，絕對不可輕忽，但許多民眾對頸椎開刀望之卻步，很擔心開刀會造成四肢癱瘓。

黃鼎鈞指出，現在術中神經監測的內視鏡會將影像放大更清晰，能隨時提醒醫師使患者受傷機會大幅降低，同時以「頸椎內視鏡微創手術」，不僅後遺症少，患者恢復得也快。

黃鼎鈞說明，頸神經壓迫若單純只有上肢麻痛沒有跛行症狀，可用經皮頸椎內視鏡減壓手術「減壓」即可，傷口不到1公分，不需放置植入物，頸椎的活動度不會受到限制，長期較不容易有肩頸痠痛。

他最後指出，隨著頸椎內視鏡的發展，已減少對患者頸部肌肉韌帶等構造的破壞，術後不需要戴頸圈，患者頸痛減少，能更快恢復正常生活與工作。

(中時 )