檢警在廖男住處查獲的蟻窩。（鐘武達翻攝）

彰化檢警在廖男住處查獲的蟻巢。（鐘武達翻攝〕

23歲廖姓男子涉嫌透過網路直播公開販售國外進口的有害螞蟻或蟻后，小小1隻甚到賣到3200元，可賺取利潤700元，彰化地檢署接獲檢舉查獲廖男住處有多達10多種蟻窩，及時阻止1場可能的生態浩劫，全案彰檢9日偵結依違反《植物防疫檢疫法》向法院聲請簡易判決 。

檢察官指出，廖男明知掠針蟻、巨山蟻、彎顎針蟻、大頭家蟻、橫紋針蟻、毛山蟻、家白蟻與長腳家蟻屬種類的螞蟻都是有害生物，未經許可不得擅自輸入，但他竟從2018年3、4月起，透過網路到大陸地區的淘寶網站或澳洲的網站以每隻2500元的價格訂購蟻后，再委託不知情的運輸業者進口到台灣。

廖男輸入有害的螞蟻竟是為了賺取中間巨額的差價，他以網路直播方式公開販售，其中巨山蟻的蟻后每隻賣價為3200元。

檢察官「找螞蟻！」廖男網路直播販賣螞蟻很特異，後來是因為有民眾查覺怪怪的向彰化地檢署檢舉，檢察官於是指揮警方到其住處搜索當場查獲近10種不同螞蟻的窩巢，隨後更指揮農委會動植物防疫檢疫局台中分局在海關又攔截廖男準備進口的23隻巨山蟻蟻后。

(中時 )