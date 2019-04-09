洋基田中將大9日先發挑戰太空人王牌韋藍德(Justin Verlander)，結果兩人都繳出優質先發，田中6局失1分，韋藍德6局失3分。田中退場時是勝投候選人，可惜被牛棚敗掉，換投的第一個半局就被太空人追平，最後以3-4遭太空人逆轉。
田中狀況很好，6局僅被敲3安，唯一失分來自「阿土伯」艾爾圖維(Jose Altuve)的陽春炮，開季自責分率1.47，讓王牌投手受傷的洋基稍微安心一點。韋藍德被打得比較慘，除了「法官」賈吉(Aaron Judge)陽春炮他還多失2分，但壓制力仍很強。
中繼投手布瑞騰(Zack Britton)敗掉2分領先，吞下敗投的是很會三振的歐塔維諾(Adam Ottavino)，他投了1.1局全用三振解決(4人)，但他8局下還是被柯瑞亞(Carlos Correa)打回關鍵1分。柯瑞亞打斷球棒，看起來該是滾地球出局，只是落點很尷尬，一壘手撿球之後來不及阻止三壘跑者得分，成為內野安打。
(中時電子報)
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