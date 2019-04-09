北市男子郭岱庭去年11月罵警「奴才」，被控侮辱公務員罪，經士林地檢署檢察官認定，雖讓人不快但不違法。北投警分局潘姓、林姓女警自訴公然侮辱罪，士林地方法院今上午11點半開庭，郭不僅否認犯行，還嗆警察「講不贏就壓制！」真正有罪的是警察，法官諭知4月25日宣判。

去年11月間，35歲的郭男在北投一間飯店幫他人處理勞資糾紛，與員警發生口角，遭壓制在地上帶回派出所，員警認為他罵警察「奴才」、「靠夭」，涉犯妨害公務的侮辱公務員罪，但檢察官並不認同，處分不起訴，之後郭到士檢拿回交保金2萬，又與法警口角，引發內政部部長徐國勇批評，傷害員警尊嚴，不起訴理由「邏輯不通」。

潘、林2員警改以自訴方式，控告郭妨害名譽，士林地院開庭，郭遲到數分鐘進入法庭，勘驗員警祕錄器畫面時，他看邊著影片重複影片內容「警察就是奴才」、「潘還故意挑釁我、一直碎碎念、一臉跩個258萬！」講到激動處還拍桌2次。

法官一度請提告的員警到外等候，辯護律師論告時，他又大發脾氣，怒罵律師拿納稅人的錢，員警提告是「浪費司法資源、浪費國家資源」，2人就是講不贏，才會將他壓制在地上，如果真要侮辱警察，會加一個「狗」字，但是他是人，不是狗「我是國家的主人，警察是公僕，以前就是奴才！」

法官問，警察有很多稱呼，除了公僕以外，還是人民的父母？那你要稱呼什麼？郭回答「媽媽」，郭似乎覺得不妥又再解釋：「警察是照顧服務業」。

員警的委任律師說，公僕是「自謙」說法，並不是對方用來指責的話，「奴才」已經超出言論自由的界線，且郭犯後態度不佳，請法官從重量刑，法官諭知言詞辯論終結，4月25日下午5點宣判。郭說要去法院控告內政部部長、法務部部長妨害名譽。

(中時 )