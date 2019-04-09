金門大橋整體進度已達39.02％，僅較原定微幅落後1.62％多。（李金生攝）

金門大橋新建工程一波三折，在接手的東丕營造全力趕工下，目前整體進度已達39.02％，較原定微幅落後1.62％多，可望在2021年如期通車。縣長楊鎮浯今（9）日上午出海勘查時，以「選對一個好的廠商非常重要」為喻，希望國民黨早日敲定最強的總統人選，讓地方一起來為重返執政打拚。

連接大、小金門的金門大橋全長5.4公里，其中跨海橋長4.8公里，最大跨徑280公尺。2011年馬英九總統主持動工典禮，但工程一波三折，承包商一換再換，迄2016年6月進度落後達22.19％。在東丕營造接手後全力趕工，排除諸多施工難關，目前進度已達39.02％，僅較原定微幅落後1.62％多，可望在2021年如期通車。

縣長楊鎮浯今天上午率同縣府團隊，偕代辦工程的交通部高速公路局主管，搭船踏上就任以來的首次海勘行程，評估難處最高的深槽區基樁施工，以及國內首見的鋼箱圍堰問題均已克服，若無太大的意外情況，應可在2021年的上半年通車，實現海內外鄉親盼望數十年的「希望工程」夢想。

楊鎮浯強調，「選對一個好的廠商非常重要，盡快把好的廠商定下來，工程才能往前走。」他並以金門大橋為比喻，回應媒體詢及有關國民黨22縣市黨代表連署，盼4月提早開黨代表大會通過徵召韓國瑜的問題。

楊鎮浯表示，希望黨中央盡快完成相關程序，不管是徵召韓國瑜或包括初選在內的任何方法，都要趕快找到最強的人選，讓地方基層能夠全力來做，一起為重返執政做打拼跟努力，就跟金門大橋一樣，「選最好的廠商非常重要，而且要趕快選定。」

高公局第2新建工程處第5工務所主任張震宇表示，工程進度還微幅落後的原因在於過年期間天候不佳，導致物料運送受到影響，目前全力追趕進度中，施工單位對後續工程很有信心，期望在6月中旬進度即可超前。

難處最高的深槽區基樁施工，以及國內首見的鋼箱圍堰問題均已克服。（李金生攝）

楊鎮浯縣長出海勘查，聽取交通部高公局施工說明。（李金生攝）

楊鎮浯以「選對一個好的廠商非常重要」為喻，希望國民黨早日敲定最強的總統人選，讓地方一起來為重返執政打拚。（李金生攝）

接手的東丕營造加緊趕工，可望在在2021年如期通車。（李金生攝）

高公局第2新建工程處第5工務所主任張震宇表示，工程進度還微幅落後的原因在於過年期間天候不佳，導致物料運送受到影響，目前正加緊追趕進度中。（李金生攝）

一艘「小三通」客船正高速通過金門大橋外海工區。（李金生攝）

楊鎮浯縣長與施工人員合影，替大家加油打氣。（李金生攝）

(中時 )