蔡英文總統今上午臨時召開記者會，回應民進黨總統初選一事；賴清德下午也臨時召開記者會回應；賴清德指出，他已經說過，若蔡總統贏得初選，「我一定全心全力支持他」；也希望「蔡英文也能表達同樣態度」，「我贏得初選，她也一樣能夠支持我」。

他說，這樣團結合作，一定自然而然能夠能贏得明年大選，也就不會有分裂問題。至於總統沒有提名，能否會有憲政空窗期？他說，現任總統有法律保障，憲法也針對總統職權有保障，不會因此有空窗期。

他說，若他贏得初選，「我不會干預、完全尊重總統職權，還有行政院率領團隊職權，並且和黨中央合作，打贏這場選戰」。至於黨的角色，他說，衷心希望，在卓榮泰率領下，能公平、公正、公開，圓滿完成這場初選。他也提到，明天中執會，黨內前輩同志、中執委，能夠響應捍衛民進黨民主精神這樣理念，讓初選程序不要改變。

至於終止、延後能接受嗎？他說，這勢必對民進黨造成傷害，民進黨若要重新贏得支持，中執會就扮演舉足輕重角色，希望響應民眾期待、維護民進黨初選精神，讓初選制度穩定走下去。

賴蔡配、蔡賴配有空間嗎？賴清德說，「我們要跟著民主制度走」，人選出來前，談誰配誰，都言之過早，有經過初選程序，才有辦法團結國內，把已經分散的力量，重新凝聚起來，沒有火車對撞的問題存在。被問到初選未走完前，會接受任何條件退選嗎？他說，會堅定走完初選，堅定走下去。技術性問題由主席負責。

會後接受媒體聯訪時，記者提問，針對民調禮讓3%，是否真有禮讓之說，賴清德表示：黨中央已經否認，卓主席也有說明。記者再問，您覺得您的支持度會勝出嗎？賴清德語帶堅定地說，會堅定走下去，這是一個責任，參選初衷是希望在民進黨艱難，爭取國人支持，接棒承擔台灣的責任，我會堅定走完民主程序。

至於您怎麼看蔡總統說君子之爭，也是會造成支持者在後面的對立跟矛盾？賴則稱，當然支持者會有一些不同的意見，這個是我們參選人的責任。我已經多次公開請支持我的好朋友，我既然想要進行一場君子之爭，除了我個人要遵守以外，也希望支持者也能夠遵行。我們利用初選的好處，利用這個平台去講我們的理念，感動國人，重新贏得國人的支持，因為沒有互相攻擊，就會捨棄了初選的一些副作用。不管誰當選、誰出線，他代表民進黨，那另外一個沒有出線的候選人就支持出線的人，團結合作，自然而然就沒有分裂的問題。

您是否同意現任優先理論(蔡英文)？賴清德強調，黨的制度沒有這項規定，卓主席已經有說明。記者最後提問，若明天中執會，最壞的情況是將初選時程延後，您怎麼看？賴清德語重心長說，希望不要發生，對民進黨傷害太大，要珍惜民進黨在社會好不容易建立的民主精神。

(中時 )