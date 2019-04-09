苗栗縣長徐耀昌、竹南鎮長方進興、竹南國中校長郭芳江與各級民代舉行動土奠基儀式。（巫靜婷攝）

竹南國中音樂班帶來精采演出。（巫靜婷攝）

竹南國中學生熱舞開場表演。（巫靜婷攝）

竹南國小學生帶來舞龍祈福表演。（巫靜婷攝）

竹南國中拆除重建老舊校舍，圖為化雨樓透視圖。（巫靜婷攝）

竹南國中拆除重建老舊校舍，圖為行政大樓透視圖。（巫靜婷攝）

座落於竹南國中校內的縣定古蹟「尋常小學堂」，目前作為演藝廳提供學生表演的舞台。（巫靜婷攝）

經歷60多年的風雨及地震洗禮，竹南國中的行政大樓與化雨樓校舍老舊難以使用，苗栗縣政府獲教育部核定總經費1億972萬1000元辦理校舍拆除重建工程，提升學生更舒適寬敞及現代化的教學環境，9日舉行動土儀式，縣長徐耀昌、鎮長方進興帶領各級代表一人一鏟祈福，預計明年10月完工。

竹南國中自日治時期創校，至今已逾百年，目前全校學生約900多人，隨鎮內人口正成長，學生數持續增加，2016年起校方陸續申請經費重建老舊校舍，今年拆除超過使用年限且耐震係數偏低的行政大樓與化雨樓，原地重建新校舍包含3層樓共20間教室及無障礙電梯2座，將提供師生更安全的教學環境。

校長郭芳江指出，新校舍的設計有巧思，校園配置左右兩側象徵人體兩手從肩上生出的護屋，形成以身使臂的閩式合院；中軸線2個庭院前大後小，象徵「昌」字，寓意校運昌榮。建築意象採「聚」的概念，透過人體形神氣三合的意象，轉化正身、左右護龍，將內埕環抱護衛，形成聚氣造就樸實。

郭芳江表示，明年10月完工後，校舍整建計畫算是告一段落，學校將另向文化部申請補助修復座落於校內的縣定古蹟「尋常小學堂」，活化日治時期的禮堂為多功能教室，讓學生坐在古蹟裡上歷史課、音樂課、美術課等，更具意義。

(中時 )