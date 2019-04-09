嬰兒車被遺留在路中央，小娃在裡頭熟睡，旁邊都沒看到父母。（讀者提供）

大甲媽起駕後人潮逐漸散去，路上獨留1輛嬰兒車，引發民眾側目。（讀者提供）

擺攤的天才媽媽聽到路人熱心幫小娃找爸媽，趕緊跑出來「認親」。（讀者提供）

這是誰家的孩子？大甲媽祖起駕當天，鎮瀾宮附近街道聚集許多小吃攤販，前往參與繞境盛事的信眾向本報爆料，有攤商因攤位太小，又要做生意，可能擔心擋到招牌，竟然異想天開，將嬰兒車推到路中央的雙黃線停放，差點被路人當成棄嬰。警方則表示，目前沒有接獲民眾通報，若發現棄嬰會交由社會局安置

爆料者表示，當時媽祖鑾轎已經起駕，附近街道人潮逐漸散去，他發現路上獨留1輛嬰兒車，立即與友人趨前查看，活生生的小娃就躺在嬰兒車內熟睡，原本以為是粗心爸媽跟著媽祖去遶境，把孩子忘了，一群人跟著湊上前關心，並幫忙喊「誰家的孩子？誰家的孩子？」

爆料者說，這時天才媽媽從路旁攤位匆匆忙忙跑出來說「是我的孩子啦！」媽媽認親完原本還煞無其事走回去顧攤，大家追著勸說「小姐這樣不行啦！太危險了！被推走怎麼辦？」媽媽才將嬰兒車推到攤位前。爆料者傻眼直呼，會不會太扯，這年頭還真的什麼人都有！

爆料者還說，嬰兒的媽媽就在路旁賣小吃，攤位不大，還有1張躺椅給嬰兒的哥哥睡，可能是怕嬰兒車佔的空間太大，影響做生意，天才媽媽直接推到攤位前方的路中央暫放。大家看到誤以為是棄嬰，差點害他打電話報警，「為了賺錢把孩子丟路上，真是被她打敗了！」

大甲區公所表示，起駕當天鎮瀾宮附近街道改為徒步區，禁止車輛進入，並沒有開放擺攤。舉了解，小吃攤販因擋到出入動線，事先知會沿街店家，支付些許租金，做起生意來。

警方表示，目前未接獲棄嬰通報，而起駕、回鑾當天畫設的臨時徒步區，未經許可不得擺攤，考量聚集攤販由來已久，一般以柔性勸導為主，若接獲檢舉，將依法開罰至少1200元。

(中時 )