６０歲的李姓婦人，日前在網路結識一名自稱是泰國籍男友展開遠距戀愛，對方以需錢急用為由，要李女匯寄１千元美金至泰國，當李女前往銀行匯款，被行員發現可疑，通知轄區中正二分局思源所員趕來勸阻，及時阻止李女上當。

中正二分局思源街派出所警員王嘉豪，是在4月8日在轄區巡邏時，接獲轄內某銀行公館分行外匯部門通報，疑似有詐騙案件，王員於是趕往，發現是一名

李姓女子，要電匯美金1000元至泰國，聯邦銀行行員因為李女稱電匯該筆款項是給在泰國的男友，其餘事項皆含糊帶過，疑似有遭詐騙情形，才通知警方前來關懷。

王員深入詢問下得知，李女是在網路上認識一名網友，對方稱需要金錢急用，要她前往銀行匯款，李女不疑有他，才前往銀行電匯美金1000元。王員一聽直覺就是愛情詐騙，李女起初表示自己沒有遭到詐騙，員警除了一邊安撫李女，還一直勸說李女不要上當，李女最後才恍然大悟，直向警方感謝。

中正二分局分局長沈炳信獲悉後，親赴現場表揚值勤員警，並頒發感謝狀給予銀行，感謝共同及時攔阻詐騙，成功防制防制詐騙案件發生。同時呼籲民眾有接到任何可疑不名電話或投資，請立即撥打165或110專線查證，以免落入詐騙陷阱，遏止犯罪不容一絲懈怠，小心翼翼、保持警覺才能有效避免成為歹徒覬覦的目標。

★中時電子報關心您：防詐騙專線︰165，報案專線︰110

(中時 )