大葉大學財務金融學系為培育高中職青年成為未來的「台灣巴菲特」舉辦的「第13屆全國高中職股王爭霸賽」成績揭曉，明道高中張容瑄、豐原高商張子洋與文興高中蔡昀容的報酬率至少都超過50%，投資眼光專業級。

大葉大學校長梁卓中表示，為響應教育部理財教育向下紮根，該校財務金融學系早自2010年開始舉辦「大葉財金全國高中職股王爭霸賽」，希望透過虛擬交易所資訊系統輔助，讓學生體驗金融世界運作可能面臨的風險與報酬，從中培養正確理財觀念，以致成為優秀的投資人才。

今年賽事共有1364隊近4000名選手參加，每支參賽隊伍投資的初始金額為2000萬元，他們要在35個交易日期間進行多、空操作，猶如在股市中翻雲覆雨，競逐相當激烈。

他們的財富都爆增了！35個交易日的比賽結果，明道高中張容瑄以報酬率66.85％脫穎而出勇奪第1名，豐原高商張子洋的報酬率65.63％第2名，文興高中蔡昀容則以報酬率57.58％獲得第3名。

梁卓中9日專程到文興高中頒發獎狀與3000元獎金給榮獲彰化縣唯一擠進前3名的參賽學生蔡昀容時表示，今年參賽者的成績都很優異，前30名獲獎隊伍的報酬率也都超過30％，一點都不輸給專業人士。

(中時 )