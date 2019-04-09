郭雪芙出道10年，第二次以個人身份做公益，她9日攜手師妹「花甲姊」林意箴出席喜憨兒基金會「送愛到部落-長期餐盒募集」計畫活動，兩人在影片中陪喜憨兒們做麵包，曾有兩次烘焙經驗的郭雪芙笑說，這次覺得做麵包好難，「小師傅們教我們做菠蘿麵包，超難的，我們只能幫個小忙，困難的都是他們做，我們兩個好像沒什麼用途！」

郭雪芙雖然跟小孩相處還沒獲得訣竅，但她說確實對小孩、寵物對比對平常人多一點耐心，養了三隻貓的她平常就是個貓奴，除了把屎把尿，還要哄貓咪開心，她說家裡有隻貓咪一肚子餓、或不合牠意就會「罵罵叫」，甚至有一隻還會偷開垃圾桶，讓她怎麼也想不到牠到底怎麼學會的。

她和劉以豪演出《我們不能是朋友》後，和同劇的孫其君傳出緋聞，還衰被貼上小三標籤，她說，大家都還有聯絡，事發後也不會覺得尷尬，「這是大家在寫，根本沒這個事，是要避什麼？」對於自己是非不少，她說已經請妹妹幫忙點「光明燈」了。

(中時 )